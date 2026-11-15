La industria de la construcción atraviesa una de las mayores contradicciones de los últimos años. Mientras acumula una pérdida estimada de 120.000 puestos de trabajo y el cierre de aproximadamente 2000 empresas desde 2023, las compañías continúan advirtiendo dificultades para incorporar mano de obra calificada y cubrir puestos técnicos estratégicos.

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El fenómeno quedó reflejado en el 28º Estudio de Opinión del Grupo Construya, donde el 8% de los profesionales consultados identificó la escasez de trabajadores capacitados como uno de los principales obstáculos para desarrollar la actividad. El problema se suma a otros desafíos como el aumento de costos, la baja demanda y las restricciones de financiamiento, según un informe de Katiuska Serrano para Pórtico 8.

Los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) muestran que en julio de 2026 había 352.511 trabajadores registrados, con una caída mensual del 1,1% y una baja interanual del 1%. Sin embargo, algunos indicadores del INDEC reflejaron señales de recuperación durante los últimos meses, con mejoras en los niveles de actividad.

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Pese a la reducción general del empleo, los oficios especializados siguen siendo difíciles de cubrir. Entre los perfiles más buscados aparecen albañiles especializados, electricistas, plomeros, herreros, carpinteros y técnicos vinculados a instalaciones complejas, además de trabajadores capacitados para operar herramientas y sistemas cada vez más sofisticados.

Para la arquitecta Lucrecia Torres, uno de los principales desafíos es la transmisión de conocimientos entre generaciones. La especialista destacó la importancia de que los trabajadores con mayor experiencia compartan saberes prácticos con quienes se incorporan a la actividad, para evitar la pérdida de capacidades fundamentales para la ejecución de obras.

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A este escenario se suma la incorporación de nuevas tecnologías, como los sistemas de modelado BIM, y mayores exigencias en materia de seguridad laboral y planificación. Según especialistas del sector, la combinación entre capacitación técnica, actualización permanente y adecuada coordinación de recursos será clave para responder a las demandas de una industria que busca recuperarse sin resignar productividad ni calidad.

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