La confianza del consumidor mejoró en octubre, y acumula dos meses al alza según el indicador que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Ads

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 41,52 puntos, con una suba mensual de 0,81% comparado a septiembre, donde alcanzó los 41,18 puntos. En la comparación interanual, muestra una disminución de 1,90% respecto de octubre de 2025.

El pico del ICC en el actual gobierno se registró en el mes de enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos. Desde entonces, el índice acumula una caída de 12,37%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 16,63%.

El dato general muestra distintos comportamientos entre diferentes áreas geográficas del país. Mientras el Interior del país registró una caída mensual de 0,25% y el Gran Buenos Aires retrocedió 0,14%, la confianza aumentó 6,77% en la Ciudad de Buenos Aires.

En términos interanuales, el índice se encuentra 0,46% abajo en el GBA y 4,10% por debajo en el Interior. Además se encuentra 1,61% por debajo en CABA.

Ads

Puede interesarte

Ads