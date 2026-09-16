El senador nacional entregó un reconocimiento del Senado de la Nación a los organizadores de la 66ª Caravana de la Primavera, durante un encuentro realizado en el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo.

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La distinción destaca la trayectoria de una celebración que forma parte de la identidad de Mar del Plata y que cada año reúne a familias, jóvenes y vecinos en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

“La Caravana de la Primavera es parte de la identidad y de la historia de Mar del Plata”, señaló Abad, quien destacó las 66 ediciones de la iniciativa y el trabajo de quienes permiten que continúe realizándose.

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Durante el encuentro recibieron el reconocimiento Joaquín García Morante, presidente del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo; Julián Favero, organizador general; Alejandro Pollio, encargado de animación; Franco Agustín Braghette, encargado de marcha; y Lautaro Spadavecchia Amez, encargado de prensa y comunicación.

Favero, por su parte, valoró la distinción y su significado para la institución. “Representa un orgullo para el Pequeño Mundo”, sostuvo.