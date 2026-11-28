El presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, manifestó su respaldo a un proyecto de ley impulsado por el senador bonaerense Sergio Berni para declarar la emergencia económica en los sectores textil y del calzado de la provincia de Buenos Aires, aunque expresó reservas respecto de la viabilidad política y financiera para que la medida logre sancionarse y aplicarse.

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El proyecto declara por doce meses -prorrogables por otro año- la emergencia de la industria textil, de indumentaria, cuero y calzado en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa surge ante la grave crisis del sector, agravada por la apertura de importaciones y la caída del consumo, que entre agosto de 2023 y agosto de 2026 provocó la pérdida de 14.165 puestos de trabajo registrados y el cierre de 481 empresas, según datos de la UIPBA.

El proyecto abarca a toda la cadena de valor con el objetivo de sostener la actividad y preservar los más de 40.000 empleos que aún genera esta industria, la tercera mayor empleadora fabril del territorio bonaerense. Entre otras medidas, para aliviar la carga fiscal y financiera de las empresas, la propuesta establece una alícuota del 0% en Ingresos Brutos durante la vigencia de la emergencia, la exclusión de retenciones y percepciones bancarias, y un sistema ágil en ARBA para devolver saldos a favor en un plazo máximo de ocho días hábiles.

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En cuanto al contenido de la iniciativa, Fasano evaluó en declaraciones a El Marplatense que se trata de una propuesta “muy buena” y necesaria frente al crítico panorama que atraviesa la industria local y provincial, caracterizado por una pronunciada retracción de la actividad, la pérdida de puestos laborales y el cierre de establecimientos fabriles.

El dirigente explicó que la herramienta tendría un carácter inédito para la actividad manufacturera: si bien existe un régimen permanente de emergencia agropecuaria ante contingencias climáticas, una declaración de estas características para una rama industrial, que contempla la reducción a tasa cero en el impuesto a los Ingresos Brutos, representaría “una novedad importante y trascendente”, con escasos antecedentes fuera de las exenciones excepcionales otorgadas al turismo y la gastronomía durante la pandemia.

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No obstante, el referente empresario advirtió que el texto constituye por ahora una iniciativa parlamentaria que debe atravesar un extenso recorrido en ambas cámaras de la Legislatura antes de su eventual promulgación. En ese marco, planteó interrogantes sobre el respaldo que pueda obtener por parte del Ejecutivo bonaerense, dado que el alivio tributario repercute de manera directa sobre los recursos públicos: “Tiene un efecto sobre la recaudación, así que no sé qué destino tendrá y cuál es la fuerza de Berni como para poder imponer esos proyectos”.

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Por último, Fasano recordó antecedentes de proyectos análogos en el ámbito nacional, como una ley de emergencia para pequeñas y medianas empresas que alcanzó a debatirse en comisiones antes del calendario electoral y “después quedó en la nada”, razón por la cual insistió en mantener una postura prudente respecto de la efectiva concreción de la iniciativa en territorio bonaerense.

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