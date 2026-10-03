Las propuestas estarán a cargo de la Armada Argentina y se desarrollarán el sábado 3 y domingo 4 de octubre, entre las 11 y las 16, en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la Base Naval, Playa Grande y el Parque San Martín.

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Las actividades previstas estarán condicionadas por las condiciones meteorológicas y del mar.

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Ejercicios frente a Playa Grande

Durante ambas jornadas se realizarán diferentes maniobras que podrán ser observadas desde la costa. Participarán integrantes de la Agrupación Buzos Tácticos, Nadadores de Rescate de la División Patrullado Marítimo y personal de la Aviación Naval a bordo de un helicóptero Sea King.

Los ejercicios contemplarán distintas operaciones de despliegue, descenso, rescate y recuperación de personal, tanto en el ámbito de la Base Naval como sobre el mar.

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Además, el Patrullero Oceánico ARA “Storni” permanecerá fondeado durante el fin de semana frente a Playa Grande y el Parque San Martín. La embarcación brindará apoyo a las maniobras mediante botes de seguridad y embarcaciones semirrígidas.

Entre las acciones que podrán verse desde la costa se encuentran las operaciones del helicóptero Sea King, que realizará maniobras de descenso y recuperación de Nadadores de Rescate, además de ejercicios relacionados con el traslado y rescate de personal.

Jornada de puertas abiertas

Como parte de la programación, el domingo 4 de octubre, de 14 a 19, la Base Naval abrirá sus puertas para que vecinos y turistas puedan conocer parte de las instalaciones y las unidades de la Armada.

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Durante la jornada será posible visitar el Destructor ARA “La Argentina” y el Patrullero Oceánico ARA “Bouchard”. También habrá una presentación de la Banda de Música del Comando del Área Naval Atlántica.

La propuesta se completará con diferentes exhibiciones estáticas de unidades y organismos vinculados con la Armada Argentina.

Entre ellos estarán presentes el Comando de la Fuerza de Submarinos, la Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Buceo, la Agrupación Buques Hidrográficos, el Arsenal Naval Mar del Plata y la Delegación Naval Mar del Plata.

De esta manera, la comunidad podrá acercarse a conocer de cerca el trabajo y el equipamiento de distintas unidades de la Armada, en una actividad especial que se suma a los festejos por el centenario de la Base Naval Mar del Plata.