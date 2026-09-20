Kimberley afrontará un partido determinante en Bahía Blanca. El conjunto marplatense llega con 10 puntos, uno más que Villa Mitre, y buscará conseguir un buen resultado para mantenerse en carrera por los cuartos de final y la clasificación a la Copa Argentina.

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El equipo dirigido por Mariano Mignini viene de igualar 0-0 frente a Huracán Las Heras de Mendoza y necesita sumar de a tres para mantener sus posibilidades de terminar entre los cuatro primeros. Un empate también le permitiría sumar pensando en el objetivo de acceder a la Copa Argentina.

Del otro lado estará un Villa Mitre que no tiene margen de error. El conjunto bahiense necesita ganar para superar a Kimberley y continuar con chances de meterse entre los cuatro primeros.

En caso de quedarse con los tres puntos, Villa Mitre también deberá esperar otros resultados: que Cipolletti pierda ante Juventud Antoniana, o que Olimpo pierda ante Alvarado y quede por debajo en diferencia de gol o goles a favor.

Si empata o pierde, Villa Mitre quedará fuera de los cuatro primeros y deberá disputar la Reválida.

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