Tener trabajo no siempre garantiza estabilidad económica. En Argentina, una gran parte de los jóvenes que desarrollan actividades independientes enfrenta dificultades para conseguir suficientes horas laborales y generar ingresos que les permitan sostenerse. Así lo refleja un informe que analiza las condiciones de empleo de las personas de hasta 29 años.

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El estudio, elaborado por el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), vinculado al CONICET y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), reveló que el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas de la economía popular se encuentra subocupado, es decir, trabaja menos de 35 horas semanales y desea trabajar más.

La problemática alcanza a un sector considerable de la población. Según los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, alrededor de 846.000 jóvenes forman parte de la economía popular, lo que equivale al 24,4% de la población económicamente activa de esa edad.

A las dificultades para conseguir más horas de trabajo se suma el problema de los ingresos. El 90,9% de los jóvenes que integran este sector percibe remuneraciones que no superan los tres salarios mínimos, una situación que evidencia las limitaciones económicas que enfrentan incluso quienes logran desarrollar una actividad laboral.

El panorama también resulta complejo para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo. El 28% de los jóvenes de la economía popular está desocupado, una proporción que supera ampliamente el 7,5% registrado entre las personas mayores de 30 años del mismo sector.

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Por otra parte, el relevamiento mostró que el 60,4% de los trabajadores jóvenes de la economía popular desarrolla actividades por cuenta propia, no profesionales y con recursos limitados. Se trata de una modalidad que, en muchos casos, presenta dificultades para alcanzar ingresos estables.

Otro de los aspectos señalados es el acceso reducido a la asistencia económica: apenas el 17,6% de los jóvenes de la economía popular recibe algún tipo de ayuda estatal.

El informe también identificó diferencias según el género y la edad. Las mujeres y los trabajadores más jóvenes presentan mayores niveles de subocupación, mientras que las jornadas extensas se concentran principalmente entre los varones y las personas adultas.

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Los resultados muestran que el principal desafío no pasa únicamente por conseguir empleo, sino también por acceder a trabajos que permitan desarrollar una actividad sostenida y obtener ingresos suficientes. Una problemática que afecta las posibilidades de independencia económica y crecimiento de miles de jóvenes argentinos.