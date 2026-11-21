En un análisis crudo sobre la coyuntura política de General Pueyrredon, el periodista político de Noticias y Protagonistas, José Luis Jacobo, aseguró que el intendente Guillermo Montenegro atraviesa un ciclo político concluido en la ciudad y que perdió el respaldo que supo sostener en gestiones anteriores.

Ads

En diálogo con El Marplatense, Jacobo sostuvo que el punto de inflexión ocurrió cuando el jefe comunal solicitó licencia para asumir en la Legislatura bonaerense. "No creo que conserve margen político, la decepción de la gente fue enorme. El día que presentó la licencia, esa especie de caparazón que lo protegió durante todos estos años se rompió", afirmó, y agregó que el escenario legislativo tampoco le abre puertas: "Todo indica que no va a salir la modificación que impide la reelección, así que me parece que es un camino terminado, agotado".

Respecto a los recientes cambios en el gabinete municipal, destacó el perfil técnico del nuevo secretario de Obras, a quien definió como “una persona de carrera que conoce y tiene experiencia”, aunque advirtió que restará ver "cuánto juego político tiene para desarrollar el cargo".

Puede interesarte

Temporada, hotelería y el diferencial de Mar del Plata

Consultado sobre las señales de alarma en el sector turístico y el cierre de establecimientos históricos como los hoteles Antártida y La Marina, Jacobo relativizó que la economía local dependa exclusivamente del verano, al que calificó como "un aguinaldo que no resuelve el contexto".

Sobre la crisis en la hotelería tradicional, apuntó a un cambio estructural del mercado: "Los hoteles de dos estrellas están en una vía extremis porque compiten con Airbnb y otras expresiones que funcionan hace mucho tiempo. En muchos casos, son unidades que si hubiera que actualizarlas significaría una cantidad de dinero que después no se justifica".

Ads

No obstante, consideró que la ciudad mantiene ventajas competitivas únicas frente al resto de la Costa Atlántica gracias a su oferta de espectáculos, el nuevo espacio Arena, el proyecto Bendú y la eventual recuperación de los torneos de fútbol estivales.

Ads