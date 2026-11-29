Un insólito episodio se registró en Salta, donde un gato se convirtió en el inesperado protagonista de una falla en el sistema eléctrico que provocó cortes de luz.

Ads

El animal ingresó a una celda de media tensión de 13.200 voltios, una instalación destinada a la distribución y protección de la energía eléctrica, y ocasionó inconvenientes en el funcionamiento del servicio.

Si bien las interrupciones del suministro suelen estar relacionadas con desperfectos técnicos, condiciones meteorológicas adversas o problemas en la infraestructura, el ingreso de animales también puede generar fallas en este tipo de instalaciones.

El particular episodio trascendió a través de las redes sociales y despertó curiosidad entre los usuarios debido a las circunstancias poco habituales que originaron el corte.

Por el momento, no se precisó cuánto tiempo duró la interrupción del servicio, cuántos usuarios resultaron afectados ni qué ocurrió con el felino tras el incidente.

Ads

Puede interesarte

Ads