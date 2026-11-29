Aunque suelen ser considerados animales independientes, los gatos pueden sufrir ante la ausencia de sus dueños, especialmente cuando se encuentran en ambientes desconocidos o enfrentan situaciones que les generan miedo, como una visita al veterinario.

Ads

Una investigación de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos, se propuso analizar si la sensación de abandono que se les atribuye a los felinos cuando sus propietarios salen del consultorio tiene un fundamento científico.

Para ello, los especialistas convocaron a 33 dueños de gatos, quienes participaron junto a sus mascotas en dos revisiones veterinarias simuladas. En una permanecieron junto a los animales, mientras que en la otra debieron retirarse de la sala.

Los resultados demostraron que los gatos maullaron tres veces más cuando sus dueños estuvieron ausentes. También se observaron cambios en el tono y la intensidad de sus vocalizaciones.

Estas reacciones evidencian que la separación puede provocarles un malestar considerable, aunque no todos los felinos lo experimentan de la misma manera. Los investigadores señalaron que resulta difícil determinar con exactitud qué emociones atraviesan los animales en esos momentos.

Ads

El estudio también reveló que los propietarios se sienten más tranquilos cuando pueden acompañar a sus mascotas, incluso durante procedimientos invasivos, como una extracción de sangre.

A partir de estos hallazgos, los especialistas recomendaron que los veterinarios permitan a los dueños permanecer junto a sus gatos, siempre que las condiciones de atención y seguridad lo permitan.