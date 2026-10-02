El bloque de concejales del Frente Renovador presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo información sobre el futuro de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” (EMAD), que actualmente funciona en un inmueble ubicado en Necochea 3672.

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La iniciativa busca conocer cuál es la situación del contrato de locación del edificio y qué medidas prevé implementar el Municipio para garantizar la continuidad de las actividades de la institución después del 31 de diciembre de 2026, fecha en la que finalizará la prórroga vigente.

Según se detalló en el expediente, el contrato de alquiler original había sido celebrado por la Municipalidad con vigencia desde el 1° de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2026. Posteriormente, mediante el Decreto N° 1845/2026, el Departamento Ejecutivo autorizó una prórroga por cuatro meses, desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año, con un canon mensual de $8.000.000.

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Los concejales solicitaron que se informe si actualmente existen gestiones para garantizar que la EMAD continué funcionando en el mismo inmueble una vez finalizada la prórroga. En caso de que esas gestiones estén en marcha, pidieron conocer su estado, las condiciones previstas y el plazo estimado para una eventual nueva contratación. Además, solicitaron saber si el Gobierno municipal analiza alternativas para trasladar la institución y, en ese caso, cuáles son los inmuebles considerados para asegurar la continuidad de las actividades educativas y artísticas.

El proyecto también plantea que se incorpore al Presupuesto Municipal 2027 una partida específica destinada a avanzar en la adquisición, construcción o adecuación de un inmueble propio para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Arte Dramático. En paralelo, los ediles reclamaron que el Municipio realice un relevamiento de inmuebles de propiedad municipal, provincial o nacional ubicados en el Partido de General Pueyrredon que puedan ser utilizados como una eventual sede de la institución.

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El relevamiento solicitado debería incluir la ubicación y titularidad de cada inmueble, su situación actual de uso u ocupación, la superficie disponible, el estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y servicios, las obras necesarias para adaptarlo como establecimiento educativo y artístico y la factibilidad administrativa para destinarlo al funcionamiento de la EMAD.

Entre los fundamentos de la iniciativa, los concejales señalaron que la institución tiene una matrícula superior a los 300 estudiantes y que, desde su creación, no cuenta con un edificio propio. También remarcaron que la formación artística requiere espacios específicos, como salas de ensayo, lugares de práctica y vestuarios. Según se indicó en el expediente, las condiciones actuales hacen que algunas actividades académicas y artísticas deban desarrollarse en otros espacios de la ciudad, lo que genera dificultades para la organización institucional.

Desde el bloque impulsor consideraron necesario contar con una solución de carácter permanente que permita dar previsibilidad a estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades de la escuela. En ese sentido, plantearon que el Presupuesto Municipal 2027 contemple recursos para avanzar en una sede propia y que, mientras tanto, se analicen inmuebles estatales que puedan resultar aptos para albergar a la institución.

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