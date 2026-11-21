Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone garantizar el acceso gratuito, equitativo y oportuno a productos de gestión menstrual para las personas menstruantes que residan en el territorio bonaerense. La iniciativa establece que la provisión deberá realizarse en establecimientos educativos, centros de salud y espacios deportivos, recreativos y culturales de gestión pública.

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La propuesta plantea que el acceso a estos productos sea reconocido como parte del ejercicio de los derechos a la salud, a la educación, a la igualdad real de oportunidades y trato, y a una vida libre de violencias y discriminación.

El texto define como productos de gestión menstrual a los elementos destinados a la higiene y al manejo del sangrado menstrual. Entre ellos, menciona las toallas higiénicas, los tampones, las copas menstruales y las toallas reutilizables, además de otros artículos que pueda considerar pertinentes la autoridad de aplicación.

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En cuanto al ámbito de implementación, el proyecto establece la obligatoriedad de la provisión gratuita en establecimientos y dependencias del Estado provincial. La medida alcanzaría a establecimientos educativos públicos de gestión estatal de todos los niveles y modalidades, centros de salud, hospitales públicos y dispositivos de atención primaria.

También incluiría centros deportivos, recreativos y culturales que dependan de la gestión pública

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