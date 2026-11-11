La Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha un servicio de asesoramiento y acompañamiento destinado a empresas y comercios de General Pueyrredon, con el objetivo de promover la incorporación laboral inclusiva a través de orientación profesional y soporte administrativo.

El lanzamiento se consolidó tras un desayuno de trabajo realizado en el espacio Comunidad y Energía de EDEA, del que participaron referentes de diversos rubros productivos locales. Durante el encuentro se compartieron herramientas, experiencias y casos de éxito que demostraron cómo la inclusión impacta positivamente en la productividad, el clima laboral y el crecimiento organizacional.

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La propuesta impulsada por el área de Emprendimientos de Integración Social contempla un seguimiento integral en todas las etapas del proceso de contratación. Esto incluye desde el análisis previo de viabilidad y la identificación de perfiles adecuados hasta la asistencia posterior en el puesto de trabajo.

La iniciativa cuenta con el respaldo estratégico de la ONG Discar, una institución de amplia trayectoria en la promoción del empleo para personas con discapacidad, que aportó su experiencia para fortalecer este puente entre el sector privado y la inserción laboral.

Finalmente, desde la comuna informaron que las organizaciones interesadas en conocer más sobre la propuesta o solicitar una entrevista personalizada pueden comunicarse vía WhatsApp al 223 577-4705 .

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