La concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Vilma Baragiola, presentó un proyecto para que Mar del Plata adhiera a la Ley Emma, una norma nacional destinada a prevenir la violencia digital que recientemente también recibió la adhesión de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa busca impulsar programas de prevención y abordaje integral en escuelas, clubes deportivos y otros espacios donde se reúnen jóvenes. “Sabemos que no alcanza con reaccionar cuando el daño ya está hecho. Tenemos que anticiparnos, educar y generar conciencia”, sostuvo la edil en diálogo con El Marplatense.

La ley lleva el nombre de Emma, una adolescente que murió luego de que imágenes íntimas suyas circularan en redes sociales. Tras lo ocurrido, su madre comenzó a impulsar acciones para promover una legislación que prevenga este tipo de violencia.

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Baragiola advirtió que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento puede vulnerar derechos y tener consecuencias graves. En ese sentido, planteó la necesidad de brindar información y herramientas para que chicos y chicas puedan desenvolverse en entornos digitales seguros.

La concejal remarcó que la prevención debe involucrar a las escuelas, los clubes, las familias y a toda la comunidad. El proyecto busca trasladar ese enfoque al ámbito local y fortalecer las acciones contra el ciberacoso en Mar del Plata.

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