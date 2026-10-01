La Biblioteca Parlante de Mar del Plata realizará el sábado 17 de octubre un taller gratuito sobre guía y acompañamiento de personas con baja visión, la propuesta se desarrollará de 10 a 12 en el espacio ubicado en la plaza 14 de julio y Rawson, y estará abierta a toda la comunidad, sin límite de edad.

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La actividad es organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y tendrá un enfoque deportivo y de inclusión. Durante el encuentro se compartirán herramientas y conocimientos para mejorar el acompañamiento y la orientación de personas con discapacidad visual en diferentes situaciones.

Uno de los principales temas será cómo ayudar a una persona con discapacidad visual a transitar de manera segura, también se trabajarán pautas específicas para acompañarla al momento de cruzar una calle y se explicará cuál es la terminología adecuada para referirse a las distintas situaciones vinculadas con la discapacidad visual.

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Además, los conocimientos abordados durante el taller podrán trasladarse al ámbito deportivo, la propuesta apunta a brindar herramientas que permitan favorecer espacios de práctica más accesibles e inclusivos. El encuentro también busca generar un espacio de aprendizaje e intercambio entre los participantes, la intención es que quienes asistan puedan incorporar conocimientos concretos para acompañar a personas con baja visión tanto en situaciones de la vida cotidiana como durante actividades deportivas.

La actividad será gratuita y no tendrá límite de edad, por lo que podrá participar cualquier persona interesada en adquirir herramientas para mejorar el acompañamiento de personas con discapacidad visual.

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El taller se llevará a cabo en la Biblioteca Parlante, ubicada en la plaza de 14 de Julio y Rawson. Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 223 423-3134.

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