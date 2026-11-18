El nuevo secretario anticipó una gestión basada en el diálogo con vecinos, instituciones y sectores productivos, y afirmó que gestionará obras ante Provincia y Nación “sin ningún tipo de cuestionamiento político ni partidario”.

Ads

Gustavo Torres asumió al frente de la Secretaría de Obras de Mar del Plata con una agenda centrada en la inversión privada, la generación de empleo y el diálogo con distintos sectores de la ciudad. Según contó, esos fueron algunos de los principales ejes que le planteó el intendente Guillermo Montenegro cuando le propuso incorporarse a su equipo.

“Me habló básicamente de seguir promoviendo la inversión privada, que es la que crea empleo y dinamiza la economía local”, señaló el funcionario en diálogo con El Marplatense. Y remarcó que la creación de puestos de trabajo es uno de los asuntos que más preocupa al jefe comunal: “El tema del empleo es donde más sensibilidad tiene el intendente”.

En ese sentido, Torres sostuvo que su tarea será contribuir a generar condiciones para que lleguen nuevas inversiones y se desarrollen emprendimientos. Para eso, planteó una gestión con presencia territorial y diálogo con vecinos, instituciones, colegios profesionales, cámaras empresariales y la Universidad.

“Mi impronta es la de trabajo en equipo, mucho diálogo, sumar y escuchar”, describió. También aseguró que buscará mantener una relación abierta con los distintos sectores de la comunidad y estar presente en las situaciones que lo requieran.

Ads

El nuevo secretario también anticipó que una de sus prioridades será avanzar con las obras pendientes y gestionar los proyectos necesarios ante los gobiernos provincial y nacional. Sobre ese punto, planteó que las gestiones deberán realizarse sin condicionamientos partidarios: “Poner el modelo de Mar del Plata por delante de todo”.

Torres cuenta con antecedentes en la administración pública local y regional. Mencionó su paso por un ente municipal durante 2020, además de sus funciones como secretario de Gobierno en Maipú y secretario de Obras Públicas en Balcarce.

Por el momento, explicó que está tomando posesión del cargo y conociendo a los equipos y las distintas áreas que integran la Secretaría. Anticipó que, una vez avanzado ese proceso, dará a conocer los lineamientos más específicos de su gestión.

Ads