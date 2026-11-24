El mayorista Golosinas Orfei presentó su propuesta de cajas navideñas para las fiestas, con distintas opciones de surtido y precios que comienzan en $24.900. El comercio ya trabaja en la preparación de los pedidos y prevé comenzar con las entregas durante la próxima semana.

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La propuesta incluye dos alternativas con diferentes cantidades de productos. La opción más económica tiene un valor de $24.900 e incorpora artículos de primeras marcas, entre ellos tabletas con maní, bebidas, golosinas y turrones.

Por otra parte, la empresa ofrece una segunda presentación a $39.990, con un surtido más amplio de productos para las celebraciones de fin de año. Las cajas están destinadas tanto a comercios y revendedores como a particulares que buscan anticipar sus compras para Navidad.

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Con casi seis décadas de trayectoria en el rubro, Golosinas Orfei funciona en Rivadavia 3560. El establecimiento comienza su atención comercial a las 07:00 y cuenta con espacios exclusivos para estacionamiento en dos horarios.

Quienes deseen realizar consultas o solicitar información sobre las cajas navideñas pueden comunicarse al teléfono 0223 492-3232 o escribir al correo electrónico [email protected].

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