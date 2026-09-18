El administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, confirmó hoy la prórroga de las veinticuatro unidades balnearias para la temporada 2027, luego de que el Municipio de General Pueyrredon desistiera de la medida cautelar que trababa la administración del complejo.

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La resolución permitió destrabar el conflicto judicial con la Provincia de Buenos Aires y garantizar el normal funcionamiento del predio de cara al próximo verano.

Consultado por el estado de las concesiones, el funcionario explicó a El Marplatense que tras “algunos meses de demora por la judicialización del conflicto entre Municipio y Provincia con el tema Mogotes”, la administración logró “otorgar la prórroga para la próxima temporada de verano, la 2027, a las 24 unidades balnearias”.

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En relación con la previsibilidad para el sector, Maraude aseguró que “este verano está garantizado” y sostuvo que “mientras tanto vamos a continuar trabajando en la elaboración de los pliegos para un posterior llamado a licitación para la renovación de todo el complejo de balnearios”.

El levantamiento de la medida judicial resulta clave para la planificación anticipada del complejo, al permitir tareas de mantenimiento y acondicionamiento, además de resguardar más de 1000 puestos de trabajo directos vinculados a la actividad.

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