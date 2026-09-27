La provincia de Buenos Aires avanza en la ejecución del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático mediante la articulación con municipios y Comités de Cuenca, con el objetivo de fortalecer la prevención y el monitoreo ante posibles excedentes hídricos vinculados al fenómeno de El Niño.

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En ese marco, en la ciudad de América, Partido de Rivadavia, se realizó una reunión de la mesa ejecutiva de la Subregión A4 del Río Salado, encabezada por el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Alvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, junto a intendentes de la región.

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Durante el encuentro se presentó el esquema de Estaciones de Monitoreo Automático, que se desplegarán como parte del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), en complemento con la actualización de la Red Hidrométrica provincial para optimizar el seguimiento de variables en tiempo real.

Asimismo, las autoridades abordaron el Programa de Regularización de Obras Hidráulicas para Municipios y formalizaron la firma de convenios entre la ADA y los distritos de Rivadavia, General Villegas, Pellegrini, Tres Lomas y Salliqueló, orientados a la detección y verificación de canalizaciones e infraestructura no autorizada.

Estas acciones de prevención, control técnico y ordenamiento territorial se enmarcan en una estrategia integral que involucra a comités reactivados en 89 municipios bonaerenses, con el propósito de mitigar riesgos y mejorar la respuesta ante eventos climáticos extremos.

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