Representantes de distintas sociedades de fomento de Mar del Plata se reunieron el 17 de octubre para evaluar las acciones realizadas durante el año en materia de seguridad y definir nuevos pasos. Entre los principales reclamos, advirtieron que el expediente presentado a través de la Banca 25 permanece estancado en el Concejo Deliberante y anunciaron que solicitarán su tratamiento por separado.

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Heraldo García, representante del barrio Constitución, explicó que la presentación quedó incorporada a otro proyecto de ordenanza que incluye un pedido de informe al Ministerio de Seguridad bonaerense. Según indicó, el trámite no puede avanzar hasta que ese organismo se expida.

“Vamos a pedir el desglose de la nota particular de la Banca 25 y a solicitar que no se pida ningún informe, porque no hace falta”, señaló García, en diálogo con El Marplatense.

La propuesta de los fomentistas busca conformar una comisión con participación de los distintos sectores involucrados para avanzar en la elaboración de un plan integral de seguridad, con medidas coordinadas y sostenidas en el tiempo.

Los representantes valoraron los avances en materia de prevención, entre ellos los operativos policiales, las detenciones y los allanamientos, aunque manifestaron su preocupación por la continuidad de las acciones. “Si se bajan las medidas, vuelve a recrudecer el delito y estamos en la misma situación o peor”, advirtió García.

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En ese marco, los fomentistas también analizaron una consulta vecinal que reunió 542 propuestas para la elaboración del plan integral de seguridad. La encuesta continuará abierta durante esta semana y los organizadores convocaron a los vecinos a participar antes de la recopilación de los resultados.

Un relevamiento sobre los servicios barriales

Una vez consolidado el trabajo sobre seguridad, las sociedades de fomento prevén avanzar con un relevamiento de las deficiencias en los servicios municipales de los barrios. La iniciativa incluirá cuestiones como el estado de las calles, el alumbrado público, la limpieza, la salud y la cultura.

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Según explicó García, se buscará habilitar una consulta tanto digital como en papel para que los vecinos puedan señalar las necesidades de cada zona. La información será presentada ante el Municipio con el objetivo de contribuir a la planificación de políticas públicas.

Durante la reunión, los fomentistas también propusieron elaborar un informe propio sobre los avances de las acciones policiales y municipales, extender la participación en la consulta de seguridad y organizar próximos encuentros en asociaciones ubicadas hacia el sur y el oeste de la ciudad.

García destacó el valor de la participación vecinal a través de las instituciones barriales y sostuvo que estas iniciativas permiten acercar las necesidades de cada comunidad a las autoridades, más allá de las pertenencias partidarias.