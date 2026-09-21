Con la llegada de la primavera, las flores amarillas vuelven a convertirse en uno de los regalos característicos del 21 de septiembre. Mar del Plata no queda al margen de una tendencia que se extendió en los últimos años y que tiene su origen en la televisión argentina.

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La costumbre está directamente relacionada con Floricienta, la ficción juvenil creada por Cris Morena y estrenada en 2004. En la historia protagonizada por Florencia Bertotti, las flores de ese color estaban vinculadas con el deseo de la protagonista de recibirlas como una demostración de amor.

La canción “Flores amarillas”, incluida en la banda sonora de la novela, terminó de instalar esa imagen entre quienes siguieron la serie. Años después, el fenómeno volvió a cobrar fuerza a través de TikTok, Instagram y otras plataformas, donde comenzaron a multiplicarse los videos de personas recibiendo ramos cada 21 de septiembre.

En Argentina, la fecha adquirió una relación particular con el Día de la Primavera y el Día del Estudiante. De esta manera, una referencia surgida de una ficción terminó transformándose en una costumbre que actualmente trasciende el vínculo de pareja.

Aunque inicialmente estuvo asociada al amor romántico, hoy las flores amarillas también se entregan entre amigos y familiares. El gesto suele relacionarse con la alegría, el afecto, la esperanza y los nuevos comienzos.

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Tampoco existe una variedad específica que deba elegirse para cumplir con la tradición. Girasoles, rosas, margaritas, fresias y otras especies pueden formar parte del regalo: el elemento central es el color amarillo.

Así, a más de dos décadas del estreno de Floricienta, una escena que marcó a una generación continúa vigente y cada primavera vuelve a instalar las flores amarillas como uno de los símbolos del 21 de septiembre.

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