Con la entrega de los carnets habilitantes, este jueves finalizó la edición 2026 del Curso de Podador Urbano Artesanal, una capacitación que el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) desarrolla desde hace casi tres décadas en Mar del Plata.

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Quienes completaron la formación obtuvieron la matrícula que los habilita como podadores urbanos artesanales y se incorporaron al listado oficial del Municipio, que actualmente reúne a 882 trabajadores autorizados.

La iniciativa tiene un doble objetivo: capacitar a quienes realizan tareas sobre el arbolado urbano para contribuir a la preservación de la masa forestal de la ciudad y ofrecer una formación en un oficio con salida laboral directa.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR destacaron que durante los últimos años aumentó considerablemente el interés por participar de la propuesta, especialmente después de la pandemia. Esto llevó a ampliar el cupo e incorporar nuevos contenidos.

La capacitación incluye técnicas de poda, reconocimiento y cuidado de especies arbóreas, botánica y morfología de las plantas, seguridad laboral y hacia terceros, gestión de residuos de poda, trabajos vinculados con tendidos eléctricos, técnicas de trepa y utilización de maquinaria, entre otros aspectos.

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“El curso es muy importante, no sólo desde el punto de vista de la preservación del paisaje forestal urbano de la ciudad sino también porque es una fuente genuina de un oficio con una salida laboral”, señaló el director de Gestión Ambiental, Marcelo Ragonese.

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El programa fue creado en 1997 y, tras algunas interrupciones, se dicta de manera ininterrumpida desde 2022 entre mayo y septiembre. Cuenta con una carga semanal de cuatro horas y los participantes deben aprobar un examen final para obtener la matrícula.

La formación se encuentra establecida por la Ordenanza 9.784 y cuenta con la participación de técnicos y profesionales del EMSUR, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesionales independientes e instituciones públicas y privadas.

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El listado de podadores matriculados puede consultarse a través de la página oficial del Municipio. Quienes estén interesados en participar de futuras ediciones también pueden solicitar información al EMSUR.