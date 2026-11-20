Este fin de semana largo se llevará a cabo una nueva edición de Sabores sobre Ruedas en Plaza Mitre, entre el viernes 20 hasta el lunes 23.

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Las jornadas contarán con una propuesta gastronómica para todos los gustos. Los foodtrucks, estarán disponibles de 11:00hs a 20:00hs y ofrecerán opciones dulces y saladas para acompañar el paseo: como carnes, hamburguesas, pizzas, cafetería, tortas y alternativas para disfrutar durante todo el día.

A su vez, formará parte de esta iniciativa la Expo Emprendedores, de 13:00 a 18:00. En esta habrá indumentaria, accesorios, propuestas deco, productos regionales y emprendimientos que reflejan la identidad y el talento marplatense. Un espacio ideal para apoyar la producción local, conocer nuevos proyectos y conectar con quienes los llevan adelante.

Quienes deseen participar de la expo pueden comunicarse al 482-8925 de lunes a viernes de 8:00hs a 14:30hs o escribir al correo electrónico: [email protected] .

A su vez, para consultas o más información sobre el calendario de eventos de foodtrucks, los interesados pueden escribir a través de Whatsapp 223618-2235 o acercarse a las oficinas de Salta 1842, 5° piso, de lunes a viernes de 8:15hs a 14:15hs.

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