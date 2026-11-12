Fernando Espinoza, intendente de Lomas de Zamora y a su vez presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) advirtió en Mar del Plata por la caída del turismo y la actividad productiva.

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Durante su recorrida por la quinta sección electoral, Espinoza mantuvo encuentros con referentes de sectores de la industria textil, hotelero y pesquero, además de reunirse con trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“La Argentina de Milei es un combo letal: baja el consumo, aumentan las tarifas, los costos fijos y no hay ventas”, afirmó Espinoza.

En su recorrida, el titular del FAM estuvo en la empresa de indumentaria Centomo, allí sostuvo que la industria textil, “la segunda más importante de Mar del Plata” se encuentra en “caída libre”, y remarcó: "De cada 10 máquinas, siete están paradas porque no hay trabajo”.

También indicó que “cada 5 locales, uno está cerrado”, que “la rentabilidad cayó” y que las ventas bajaron “más del 50%”.

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En su visita a Solimeno Congelados, una empresa del sector pesquero, sostuvo que la industria pesquera de Mar del Plata “llegó a representar el 50% de su producto bruto”, bajó “al 30% como consecuencia de las políticas económicas de Milei”.

Por otro lado, Espinoza abordó la actualidad de la actividad turística, donde afirmó que “la ocupación hotelera bajó un 50%” y agregó: “Estamos a principios de noviembre y no hay reservas para el verano. El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio para miles de familias argentinas”.

Más adelante, el titular del FAM, se reunió con miembros del SOMU, donde allí los trabajadores portuarios le plantearon la situación del sector, y en ese encuentro el dirigente advirtió que "no hay posibilidad de competir por la apertura de las importaciones” y por las facilidades de permisos de pesca que, afirmó, el Gobierno otorga a barcos de bandera extranjera.

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A su vez en la UTN, Espinoza dialogó con autoridades de la sede local, que alertaron sobre una reducción del 40% en el presupuesto y sobre la situación salarial de los docentes universitarios.

"Todo esto hace que Mar del Plata sea una de las ciudades más castigadas por Milei y actualmente sea la ciudad de la Argentina con más desempleo, después de Rosario”, expresó Espinoza, quien señaló que la ciudad tiene “9,9% de desempleo, dos puntos más que el promedio en Argentina”.

En este sentido, Débora Giorgi, quien forma parte del gobierno local de Espinoza, afirmó que en la visita a Mar del Plata encontraron “un panorama desolador: comercios vacíos, persianas bajas e infinidad de locales en alquiler a pocas semanas del inicio de la temporada”.

Al cerrar su agenda, el titular de la FAM convocó a construir “un gran frente electoral” y afirmó: “A pesar de todo esto, hay una Argentina post Milei”.

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