La Municipalidad de General Pueyrredon informó cómo funcionarán los servicios municipales durante los próximos días, debido al asueto por el Día del Trabajador Municipal y los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina.

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El cronograma contempla el sábado 7 de noviembre, por la celebración del Día del Empleado Municipal, y el lunes 9 y miércoles 11, declarados feriados por la llegada del pontífice. Durante estas jornadas se garantizarán los servicios esenciales, mientras que otras dependencias tendrán una atención reducida.

Centros de salud y atención de emergencias

Durante el sábado 7, domingo 8, lunes 9 y miércoles 11 de noviembre, permanecerán abiertos los siguientes centros de salud:

Ameghino: avenida Luro 10.052.

Batán: calles 145 y 132. Ads

La Peregrina: ruta 226, kilómetro 17.

Playa Serena: calle 11 N.º 360, entre 8 y 10.

Oñativia: José Hernández 475. Ads

Además, el Centro de Salud Alto Camet, ubicado en Cura Brochero 7100, atenderá la demanda espontánea el lunes y miércoles de 8 a 20.

Por otra parte, el Centro de Salud N.º 1, situado en Colón y Salta, abrirá el domingo de 8 a 18 para vacunación de calendario, antigripal y atención del consultorio antirrábico. También habrá guardia odontológica de 8 a 14.

Ante emergencias médicas, estará disponible el SAME al 107 durante las 24 horas, mientras que la línea gratuita 109 brindará atención en salud mental.

Recolección de residuos, seguridad y playas

La recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad el sábado, lunes y miércoles, sin modificaciones en los recorridos habituales.

En materia de seguridad, se mantendrán guardias mínimas y de urgencia mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil, a través de la línea 103. Para emergencias, los vecinos podrán comunicarse al 911.

Asimismo, el servicio de seguridad en playas contará con guardias en todos los balnearios de 8 a 20.

Cementerios municipales

El sábado, lunes y miércoles, el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17, mientras que la administración atenderá de 7.30 a 12.30. El ingreso de servicios fúnebres se realizará entre las 9 y las 12.

En el Cementerio La Loma, la atención al público será de 8 a 14. El ingreso principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará habilitado de 8 a 17.30, mientras que el acceso de Paso y Bernardo de Irigoyen funcionará de 8 a 13.

Los ingresos a depósito se realizarán de 9 a 12.30, con inhumaciones en nichos, panteones o bóvedas el siguiente día hábil.

Desarrollo Social y asistencia a vecinos

La Secretaría de Desarrollo Social mantendrá diferentes canales de atención para situaciones de urgencia.

El Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas a través del 102, mientras que la línea 144 continuará habilitada para casos de violencia de género.

Para asistir a personas en situación de calle, los vecinos podrán comunicarse al 147, opción 5, o mediante WhatsApp al 2235209122. También estará disponible el contacto del Parador Las Américas, 4650443, y el WhatsApp de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.

Obras Sanitarias

Obras Sanitarias (OSSE) mantendrá guardias operativas para atender inconvenientes relacionados con el suministro de agua, cloacas y desagües pluviales.

Los vecinos podrán realizar consultas por WhatsApp al 2236948900, comunicarse al 0810-666-2424 o ingresar al sitio oficial www.osmgp.gov.ar.

De esta manera, el Municipio buscará garantizar la atención de las necesidades básicas de la población durante las jornadas de asueto y feriados, con guardias en los principales servicios públicos.

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