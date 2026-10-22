Un delincuente de nacionalidad peruana, que cuenta con siete condenas judiciales por hurto y robo, fue expulsado del país luego haber sido detenido en agosto por un hecho delictivo.

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Se trata de Heric Manuel Arteaga Buleje y la medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones, que ordenó su expulsión y la prohibición permanente de reingreso.

El delincuente fue trasladado por la División Unidad Táctica de Intervención en Alcaidías (DUTIA) al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº1, en donde se le comunicó la orden de expulsión de la Argentina, por lo que fuerzas federales lo trasladaron a Ezeiza para que abandone el territorio.

Arteaga Buleje había sido detenido el 22 de agosto, en la calle Perón al 2400 al ser descubierto robando una rotorpercutora, que ocultó entre sus ropas. Esto fue advertido por el dueño de la misma, quien dio aviso a la policía para que lo detuviera.

Al ser identificado, las autoridades policiales constataron que el malhechor registraba condenas por distintos hechos de hurto, su mayoría en grado de tentativa, y por una tentativa de robo.

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En sus antecedentes, figuran que en abril de 2017 fue condenado a tres meses de prisión por hurto en grado de tentativa, en calidad de coautor. En abril de 2018 recibió una pena de diez meses de prisión por tentativa de robo en concurso real, con dos hechos de hurto reiterado.

A su vez, en agosto de 2019 fue sentenciado a tres meses de prisión por hurto, también como coautor. En 2020, recibió otra condenado de un mes de prisión por hurto en grado de tentativa, mientras que en noviembre de 2021 fue condenado a tres meses por dos hechos de hurto simple en concurso real.

En septiembre de 2022 recibió otra pena de dos meses por hurto en grado de tentativa, en calidad de coautor. Y en 2024, fue condenado a dos meses de prisión por hurto simple en grado de tentativa.

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Además, registra una condena de tres meses de prisión por hurto en calidad de coautor, dictada en agosto de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14.

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