turismo Mar del Plata

El turismo movió millones en el país durante el fin de semana largo, aunque con consumo moderado
Una gran cantidad de turistas recorrieron distintos destinos en un contexto marcado por escapadas cortas y gastos más cuidados.
Una gran cantidad de turistas recorrieron distintos destinos en un contexto marcado por escapadas cortas y gastos más cuidados.
La conducción de Pablo Santín trazó un balance positivo del fin de semana largo. Resaltó la ocupación y el trabajo que el movimiento turístico generó en la hotelería y la gastronomía.
La cifra representa una caída del 1,9% respecto al mismo período de 2024.