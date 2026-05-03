El último fin de semana largo por el Día del Trabajador volvió a activar el movimiento turístico en Argentina, con más de un millón de personas trasladándose por distintos puntos del país. El impacto económico fue significativo, con un gasto total que superó los $235.000 millones, según un relevamiento del sector.

Ads

Sin embargo, detrás de los números aparece un cambio en el comportamiento de los viajeros. Un informe señala que predominó un perfil más austero, con estadías breves, de alrededor de dos noches, y una tendencia marcada hacia escapadas de cercanía.

El gasto diario promedio también reflejó esa cautela: rondó los $110.000 por persona, con una leve caída en términos reales respecto al año anterior. Esto evidencia un consumo más selectivo, donde los turistas priorizaron experiencias accesibles y redujeron gastos en rubros como recreación o compras.

Ads

En cuanto a los destinos tradicionales como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Bariloche e Iguazú mantuvieron su atractivo, aunque con niveles de ocupación más moderados. Al mismo tiempo, crecieron las propuestas impulsadas por eventos locales y actividades culturales, que lograron captar visitantes en distintos puntos del país.

En el ámbito local, la ciudad registró un nivel de actividad turística moderado, con una ocupación hotelera que rondó entre el 37% y el 40% en promedio, según datos del sector. La llegada de visitantes fue menor a la esperada y estuvo marcada por estadías cortas y decisiones de último momento, en un contexto atravesado por el clima inestable y un consumo más contenido.

Ads

El balance general muestra un escenario mixto: si bien el turismo interno sigue siendo un motor clave para la economía, el contexto económico condiciona las decisiones de viaje. Así, el movimiento se sostiene, pero con un consumidor más prudente, que ajusta su presupuesto sin resignar la posibilidad de salir.

Puede interesarte