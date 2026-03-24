Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del EMTURyC, la ciudad recibió un total de 119.890 turistas, consolidando una tendencia positiva en la actividad turística local.

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El crecimiento también se vio reflejado en el sector hotelero. La ocupación alcanzó el 44,2%, con un promedio diario de 17.655 plazas ocupadas, lo que representa un aumento del 14,3% interanual.

En paralelo, se registró una mayor oferta de alojamiento, con 39.943 plazas disponibles, un 3,7% más que el año pasado. Este incremento permitió acompañar la demanda y reforzar la capacidad de respuesta del destino.

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En cuanto a los segmentos de mayor categoría, se destacaron altos niveles de ocupación en hoteles boutique (84,3%), hoteles de 4 estrellas (73,6%) y 5 estrellas (61,3%), lo que evidencia un perfil de turista con mayor nivel de consumo.

Además, si se analiza la semana previa al fin de semana largo, la ciudad contabilizó 169.644 arribos, marcando un crecimiento interanual del 5,4% y confirmando la tendencia favorable en el corto plazo.

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Desde el Municipio señalaron que estos indicadores reflejan no solo la recuperación del turismo, sino también el resultado de un trabajo sostenido para posicionar a Mar del Plata como un destino competitivo durante todo el año. En ese sentido, destacaron que el incremento en los arribos, la mejora en la ocupación y la ampliación de la oferta hotelera impulsan el desarrollo económico, el empleo y la actividad privada en la ciudad.