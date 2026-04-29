El histórico sistema de turismo social en Chapadmalal atraviesa una de sus etapas más críticas. Según datos oficiales, la cantidad de personas alojadas pasó de 84.382 en 2023 a apenas 11.266 en 2024, lo que representa una caída superior al 80% en tan solo un año. El derrumbe marca un quiebre en una política pública que durante décadas garantizó el acceso a vacaciones para sectores populares. Estos datos se desprenden del informe de la Jefatura de Gabinete, que este miércoles, Manuel Adorni expuso en el Congreso.

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El retroceso no se limita al alojamiento general. El programa educativo “Jóvenes y Memoria”, que tenía una fuerte presencia en el complejo, también registró una baja significativa: de 22.200 plazas y 1.498 escuelas participantes en 2023 a 14.800 plazas y 762 instituciones en 2024. La reducción refleja una menor actividad en uno de los ejes que combinaban turismo, formación y memoria histórica.

En paralelo, el informe da cuenta de un cambio estructural en la gestión de estos espacios. En 2025, las unidades turísticas fueron transferidas a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que implica un corrimiento del esquema tradicional de administración. A esto se suma la modificación normativa que elimina la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social de manera directa, abriendo la puerta a nuevos formatos de gestión, con mayor participación del sector privado.

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El impacto de estas decisiones trasciende al complejo y se proyecta sobre Mar del Plata y toda la región, donde el turismo social funcionaba como un complemento clave para la actividad económica. La fuerte caída en la cantidad de visitantes y la incertidumbre sobre el futuro del predio plantean interrogantes sobre la continuidad de un modelo que durante décadas fue sinónimo de acceso al descanso para miles de argentinos.

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