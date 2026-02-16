El fin de semana largo de Carnaval, con una ocupación promedio que superó el 80%, generó un "importante impacto" en la hotelería y la gastronomía. Desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata trazaron un balance positivo y aseguraron que fue “uno de los mejores fines de semana largos dentro de una temporada moderada”.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, analizó el movimiento y destacó que, más allá de que el clima acompañó “a medias”, el nivel de actividad fue "muy bueno" tanto en la hotelería como en la gastronomía, especialmente entre el jueves y el domingo.

“En la mayoría de los establecimientos hoteleros la ocupación estuvo por encima del 80%. Algunos hoteles incluso superaron el 90%, otros estuvieron un poco por debajo, pero en líneas generales se trabajó muy bien, mejor que otros fines de semana recientes”, señaló Santín.

En la gastronomía, el pico se dio el sábado, en coincidencia con el Día de los Enamorados. “Se vio mucha gente en la calle. Muchas parejas, pero también familias que aprovecharon para salir a almorzar o cenar. En general se trabajó muy bien y parejo en todos lados ese día puntualmente”, afirmó Pablo.

"El turismo es siempre un gran aliado para Mar del Plata. Esta temporada claramente no viene siendo la mejor, pero tampoco la peor. Cada vez que hay movimiento turístico, la ciudad se mueve y esto genera más trabajo en nuestra actividad, lo cual agradecemos. La hotelería y la gastronomía dependen en gran parte de que Mar del Plata tenga buenos fines de semana como este", completó el secretario general.

