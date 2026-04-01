Semana Santa, además de una fecha importante para la comunidad cristiana, es un momento importante para el sector turístico, ya que es uno de los feriados largos que más atractivo generan. En ese sentido, el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi, manifestó que el sector inmobiliario mantiene “buenas expectativas”.

Ads

En declaraciones a El Marplatense, el referente de los martilleros subrayó el comportamiento histórico de la plaza local durante estas fechas y sostuvo que “tenemos muy buenas expectativas para el fin de semana de Semana Santa. Mar del Plata siempre recibe una gran cantidad de turistas en estas fechas”, al tiempo que remarcó que el movimiento ya comienza a percibirse en las consultas y reservas.

Respecto de los niveles de ocupación, Rossi indicó que las proyecciones actuales se ubican en valores intermedios y explicó que “creemos que vamos a estar en una ocupación que va a rondar entre el 60% y el 70%”. No obstante, aclaró que estos porcentajes deben analizarse en función de un cambio en la dinámica del mercado locativo.

Ads

Puede interesarte

En esa línea, detalló que “se ha reducido la oferta disponible para alquiler temporario, porque muchas propiedades se destinaron al alquiler para estudiantes y también a contratos de 24 meses”, lo que impacta directamente en la cantidad de unidades ofrecidas al turismo. A partir de este escenario, consideró que “teniendo en cuenta ese contexto, estimamos que la ocupación se mantendrá dentro de esos valores”.

Por otra parte, el titular del Colegio de Martilleros destacó que los fines de semana largos no solo movilizan al turismo tradicional, sino que también generan oportunidades en el mercado inmobiliario. “Como siempre, los fines de semana Mar del Plata recibe a quienes están evaluando realizar alguna inversión en la ciudad”, afirmó.

Ads

En ese marco, Rossi señaló que existe una expectativa positiva en relación con la llegada de potenciales compradores e inversores: “También tenemos buenas expectativas en ese sentido, de aquellos que puedan venir a invertir o a empezar a ver alguna propiedad con vista de cara a futuro para comprar en nuestra ciudad”.

Finalmente, remarcó que este tipo de fechas suele funcionar como una vidriera para el sector, ya que combina el flujo turístico con el interés por radicarse o invertir en Mar del Plata, consolidando así un movimiento que trasciende la ocupación puntual del fin de semana largo.