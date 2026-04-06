Mar del Plata volvió a destacarse como uno de los destinos más elegidos del país al recibir 251 mil visitantes durante los dos últimos fines de semana largos, lo que representa un incremento del 9% en comparación con el mismo período del año anterior.

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El dato refleja una recuperación sostenida de la actividad turística y reafirma el posicionamiento de la ciudad como un polo atractivo en distintos contextos del año. La diversidad de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas aparece como uno de los factores clave para captar tanto escapadas cortas como estadías más prolongadas.

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En ese marco, uno de los eventos destacados fue la presentación de Soda Stereo con su espectáculo “Ecos”, que tuvo lugar el viernes tras su paso por Buenos Aires. El show forma parte de una gira que luego continúa por escenarios internacionales, lo que ubica a la ciudad dentro del circuito global de grandes recitales.

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“Esto demuestra que Mar del Plata se posiciona como una ciudad que compite y que, gracias a su variada oferta, vuelve a ser elegida en distintos contextos. Estos eventos nos ponen al nivel de grandes ciudades del mundo y reflejan el modelo de ciudad que venimos impulsando”, destacaron desde el entorno municipal.

Este tipo de propuestas permite equiparar a la ciudad con grandes capitales como Lima, Quito, Ciudad de México y Madrid, consolidando un modelo que apuesta a la generación de empleo y a una agenda cultural activa durante todo el año.

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Desde el sector turístico destacan que la combinación de eventos, oferta variada y conectividad seguirá impulsando la llegada de visitantes, no solo en fechas especiales sino también en escapadas durante todo el calendario.