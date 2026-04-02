De cara al fin de semana largo de Semana Santa, desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) manifestaron expectativas positivas en torno al movimiento turístico que podría registrar Mar del Plata, en un contexto marcado por la cercanía de otros feriados recientes.

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En diálogo con El Marplatense, la vicepresidenta del ente, Johanna Panebianco, señaló que “Semana Santa siempre es un fin de mucha expectativa para los marplatenses, para quienes trabajamos en promover la ciudad y atraer turistas de la región y del país”.

En ese sentido, explicó que el calendario influye en la elección de los visitantes: “Tenemos que considerar que venimos de otra semana corta, entonces entendemos que la gente elige un fin de semana o el otro. El del 23 y 24 de marzo fue muy bueno, así que esperamos ir en una línea similar”.

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Panebianco remarcó que la ciudad se prepara para competir con otros destinos turísticos, apoyándose principalmente en la oferta del sector privado. “Mar del Plata se prepara para competir con todos los otros destinos, de la mano fundamentalmente de las propuestas privadas, que son clave para atraer visitantes”, sostuvo.

Entre los principales atractivos, mencionó espectáculos musicales como el recital de Sodasterio, además de actividades en shoppings, centros culturales, paseos a cielo abierto y propuestas gastronómicas. También destacó eventos especiales como una cata de vinos en un hotel y una variada agenda cultural.

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En cuanto a las políticas para incentivar el acceso, indicó que desde el EMTURyC se impulsa que los niños y adultos mayores no abonen entrada en espacios culturales municipales, con el objetivo de fomentar la circulación. “Queremos promover que haya más presencia en nuestros espacios culturales”, afirmó, aclarando que la medida no incluye shows ni eventos privados.

Además, adelantó una programación especial en Villa Victoria, donde el viernes se presentará un show acústico de Sodasterio y el sábado se desarrollará un festival de jazz. “Hay propuestas para todos los gustos, edades y bolsillos”, aseguró.

Por último, explicó que algunas actividades previstas para el jueves fueron reprogramadas para el viernes en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. “Por respeto a la fecha, decidimos trasladarlas”, concluyó.

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Con este panorama, desde el organismo se mostraron expectantes ante un nuevo fin de semana largo, apostando a sostener el flujo turístico en la ciudad.