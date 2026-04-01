El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, trazó un panorama de cauteloso optimismo de cara al fin de semana largo de Semana Santa, marcado por reservas moderadas, decisiones de último momento y expectativas atadas al clima. “Hoy estamos con un promedio de reservas que, al día de la fecha, alcanza el 55% de ocupación”, detalló.

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En base a los establecimientos relevados por la entidad, el referente de los empresarios del sector reconoció a El Marplatense que no obstante el sector mantiene expectativas de crecimiento en las próximas horas: “Esperamos que este porcentaje pueda incrementarse en lo que resta del fin de semana”, especialmente porque “el clima tendería a mejorar entre el sábado y el domingo”.

Szkrohal explicó que el comportamiento de la demanda viene siendo cambiante y con fuerte incidencia de las reservas de último momento. “La expectativa general es muy dinámica, prácticamente de día a día”, señaló, y agregó que uno de los puntos clave será el gasto de los visitantes: “Vamos a observar cómo se comporta la demanda, especialmente en lo que respecta al consumo en gastronomía”.

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En esa línea, destacó la importancia histórica de esta fecha para la ciudad, particularmente en algunos polos gastronómicos al recordar que “siempre fue un fin de semana muy importante, sobre todo para el corredor del puerto y los restaurantes especializados en pescados”.

No obstante, advirtió que el contexto económico sigue condicionando la actividad. “Sabemos que todavía existe cierto déficit en el consumo”, reconoció, aunque se mostró confiado en el impacto del feriado: “Esperamos que, al tratarse de una fecha tan simbólica para la ciudad, podamos alcanzar un buen nivel de actividad”.

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El diagnóstico del sector hotelero se complementa con las proyecciones del rubro inmobiliario turístico. Desde el Colegio de Martilleros anticipan un escenario algo más optimista, con expectativas de ocupación que podrían ubicarse entre el 60% y el 70%, impulsadas también por las reservas de último momento y la evolución del clima.

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En ese marco, Szkrohal insistió en que aún queda margen para mejorar los números actuales y cerrar un balance positivo: “Confiamos en que podamos trabajar, en definitiva, con un buen fin de semana”.