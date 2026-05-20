robo de celulares

Un joven fue atrapado tras asaltar a un menor y robarle el celular en Faro Norte
La víctima, de 16 años, logró junto a su familia identificar a uno de los sospechosos, lo que permitió su detención y la recuperación del dispositivo.
La víctima, de 16 años, logró junto a su familia identificar a uno de los sospechosos, lo que permitió su detención y la recuperación del dispositivo.
El sospechoso fue detenido tras un operativo policial y el teléfono sustraído fue recuperado y devuelto a la víctima.
Se secuestro el vehículo y dos teléfonos celulares.
Un joven fue aprehendido intentando vender por Facebook un iPad robado en Mar del Plata. Fue interceptado tras una persecución en la zona norte.
Los dos adolescentes se trasladaban en una moto sin papeles.
Lograron atraparlo por medio de la geolocalización del dispositivo y con él llevaba otros tres teléfonos, presuntamente robados. Estaba con tres sujetos, quienes no fueron encontrados.
Ocurrió en el barrio El Progreso. El delincuente, de 21 años, golpeó en el rostro a otro de 20, pero terminó preso y derivado a Batán.
Continúa la investigación para hallar el resto de los elementos sustraídos.
El sujeto fue aprehendido en la avenida Independencia al 2.400, cuando creía haberse dado a la fuga con éxito.
Ocurrió en Jacinto Peralta Ramos y Carasa.
Ocurrió esta tarde en la zona de la Plaza Peralta Ramos. El sujeto, de 19 años, se descartó lo robado en la huida.
Los detenidos tiene 16, 18 y 19 años. El hecho ocurrió en el barrio Parque Luro.