La Policía detuvo esta tarde a un hombre de 30 años que había robado un celular del sector de lockers del McDonald’s del centro, ubicado en Diagonal Pueyrredon al 3.050.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto tomó un teléfono Samsung A34 y una funda que se encontraban en uno de los casilleros de la sucursal de la famosa cadena de comida rápida. Las pertenencias eran de dos jóvenes, ambos de 22 años.

Minutos más tarde, personal del Comando de Patrullas, con apoyo de Policía Científica, interceptó al acusado en la zona de la avenida Independencia al 2.400 y logró su detención, además del secuestro del dispositivo sustraído.

Por su lado, la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente, dispuso la aprehensión del hombre, su notificación por el delito de “hurto agravado en tentativa” y el traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

De acuerdo a la información oficial, el imputado posee un frondoso prontuario con múltiples antecedentes penales: infracción a la Ley 23.737 (cuatro hechos), hurtos en diversas modalidades, encubrimiento, tentativa de robo, hurto agravado por escalamiento y violación a los artículos 205 y 239 durante la pandemia de COVID-19.

