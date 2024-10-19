Personal policial de UTOI, a raíz de llamado a la Central de Emergencias 911, en calle Florencio Sánchez al 2000, procedió a la aprehensión de un sujeto de 21 años, quien momentos previos, en Av. Jacinto Peralta Ramos y calle Carasa, tras empujar a una señora de 60 años, le sustrajo su teléfono celular, dándose a la fuga a pie.

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Se recupera el bien sustraído. Puesto a disposición del Dr. Leandro Arévalo, fiscal en turno de la UFI de Flagrancia, ordena notificación de la formación de causa a tenor art. 60 CPP por delito de Robo en grado de tentativa y se lo traslade a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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