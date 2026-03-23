La Policía realizó un allanamiento en una vivienda de avenida Avellaneda al 7300 y logró recuperar el celular de una mujer de 69 años que había sido retenido por un conductor de una aplicación de transporte.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO), quienes identificaron a un hombre de 48 años y secuestraron el teléfono, que luego fue reconocido por la dueña.

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Todo comenzó el pasado 16 de marzo, cuando la mujer pidió un viaje a través de la app DiDi. Al bajarse, notó que había dejado su celular en el vehículo. Si bien logró contactarse con el chofer y este le aseguró que se lo iba a devolver, el encuentro nunca se concretó.

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A partir de la denuncia, la Policía inició una investigación que permitió identificar al sospechoso y obtener una orden de allanamiento, otorgada por la Justicia.

Tras el operativo, el hombre fue notificado de la causa en su contra por quedarse con el celular, aunque no fue detenido. Finalmente, el dispositivo fue devuelto a su propietaria.

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