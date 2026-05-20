Un joven de 21 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Quinta y efectivos del Centro de Reentrenamiento, acusado de participar en el robo de un teléfono celular a un menor de 16 en el barrio Faro Norte.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró en Thames y Ciudad de Oneglia cuando la víctima fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta, quienes le sustrajeron un teléfono celular Motorola E32 de color gris.

Tras el robo, el adolescente y su madre iniciaron la búsqueda de los autores a bordo de un automóvil particular y lograron divisar a uno de los sospechosos en inmediaciones de Mario Bravo y Thames. A partir de ese momento comenzaron a seguirlo, sumándose luego personal policial al operativo.

Ads

Puede interesarte

Finalmente, el imputado fue interceptado y aprehendido en Benito Lynch entre Vergara y Giacobini. En el procedimiento se logró además el secuestro del teléfono sustraído, que posteriormente fue restituido a su propietario.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “robo” y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Ads