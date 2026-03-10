Personal de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata aprehendió a un hombre de 42 años acusado de sustraer un teléfono celular a una pasajera que viajaba en una unidad del transporte público.

El hecho ocurrió en la intersección de Ituzaingó y Tierra del Fuego, cuando una mujer de 43 años denunció que, mientras se trasladaba en un colectivo de la línea 542, un sujeto le arrebató su teléfono celular y escapó del lugar.

A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, que permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones de Ayacucho y Juncal.

En ese lugar fue aprehendido el hombre, a quien se le secuestró un teléfono celular marca Motorola modelo G54, de color verde agua con funda negra, que fue reconocido por la denunciante como de su propiedad.

En la causa tomó intervención la fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Sánchez, que dispuso la aprehensión del imputado, su notificación por el delito de hurto en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, la restitución del celular a la víctima y su traslado para prestar declaración ante la autoridad judicial.

