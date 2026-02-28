Dos menores de 15 y 16 años que le habían robado el teléfono celular a un hombre de 78 fueron detenidos por personal del UTOI mientras realizaban una recorrida preventiva por la zona de La Perla.

La detención se logró en Patricio Peralta Ramos y Santiago del Estero. Según se informó, momentos antes los imputados habían sustraído el teléfono iPhone en 9 de Julio y la costa.

Fuentes policiales destacaron que el elemento robado fue recuperado y secuestrado por el personal policial.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la remisión de los menores al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), con conocimiento del Juzgado de Garantías del Joven y la Defensoría Oficial.

