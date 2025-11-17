Un joven de 19 años fue detenido esta tarde en la zona de la Plaza Peralta Ramos luego de ser retenido por transeúntes que observaron cómo le robaba el celular a una mujer que circulaba por el lugar.

El hecho ocurrió en Dorrego, entre Falucho y Brown, cuando el joven le arrebató el celular a la mujer de 38 años. Sin embargo, al ser visto por personas que pasaban por el lugar, emprendió la huida.

Según detallaron fuentes policiales, el malviviente se descartó de lo robado en el camino, pero no impidió que los transeúntes lo siguieran y lo alcanzaran a las tres cuadras.

En el hecho actuó el fiscal Facundo De la Canale, quien tomó intervención inmediata y dispuso la aprehensión del joven, quien fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Además, ordenó la restitución del teléfono a la víctima.

