Agenda ASU2025: el patín artístico hace su debut con Matías Ovejero
El marplatense Matías Ovejero tendrá dos días de competencia en los Juegos Panamericanos Junior dentro de la especialidad Sólo Dance.
El marplatense Matías Ovejero tendrá dos días de competencia en los Juegos Panamericanos Junior dentro de la especialidad Sólo Dance.
En una reunión que se llevó adelante con las autoridades del EMDER se presentó una propuesta de inversión entre el Estado y la Confederación Argentina y que tiene tres etapas.
En el marco de la Playa Olímpica, el próximo domingo 26 de enero a las 8 de la mañana se realizarán actividades vinculadas a los deportes sobre ruedas y una rolleada pública para finalizar.
Faustino Florentín, Clara Pereyra, Matías Ovejero y Malena Villar clasificaron al Panamericano de Patín Artístico y están buscando sponsors y colaboraciones para costear el viaje. Villar habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9).