Comenzaron este martes los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario donde Mar del Plata tiene una intensa representación en distintas disciplinas. La primera jornada, arrojó un saldo de tres medallas de oro y dos de plata.

La Gimnasia Artística tuvo su principal aporte de la mano de Dolores Carregal que ganó dos medallas doradas, mientras que la restante fue de Clara Galfré en una extraña circunstancia: empató en tiempos su competencia y hubo una doble presea. Además, las plateadas fueron de Agustín Scenna (Doble Par Masculino de Remo) y Damián Jajarabilla (Equipos Mixto de Tiro con Arco).

Las primeras medallas llegaron desde la Gimnasia Artística donde Dolores Carregal fue la gran figura. La marplatense ganó el All Around con un puntaje de 48.100 (12.650 en salto, 12.900 en paralelas, 11.300 en viga y 11.250 en suelo). En la misma especialidad Yasmin Saravia fue quinta con un registro de 45.250 (11.850 en salto, 9.950 en paralelas 11.750 en viga y 11.700 en suelo).

Además, lograron la medalla de oro por equipos junto con Sira Macías y Milagros Curti acumulando 96.800 en competencia solamente con Mendoza que quedó segundo.

El miércoles 10 habrá más acción para ellas porque Carregal ingresó en la final de Viga y Paralelas mientras que Saravia hará lo propio en viga y suelo.

ORO Y PLATA EN REMO

La competencia de Remo tuvo la doble representación marplatense con Clara Galfré en la rama femenina y además, Agustín Scenna entre los caballeros.

En el caso de la representante del Club Náutico Mar del Plata, se quedó con la medalla de oro en el Single de Peso Ligero con un tiempo de 3:43.77 minutos empatando con Anika Fucile de CABA y delante de María Sol Maguna de Santa Fe que quedó tercera.

Scenna en tanto, participó del doble par con Marcos Rojas y terminaron segundos con 3:06.93 minutos ubicandose detrás de Santa Fe (Pacheco/Pacheco) y delante de Entre Ríos (Merlo/Calderón).

PATIN ARTÍSTICO

Matías Ovejero tuvo su primera participación en los JADAR en el Style Dance donde pudo conseguir el segundo puesto de la rama masculina con 45.57 como puntaje final. Teniendo en cuenta que mañana cerrará la actividad con su segunda aparición, tiene muy buenas chances de sumar un podio para nuestra ciudad y también, obviamente para la provincia de Buenos Aires que es la que representa.

El primer lugar fue para el catamarqueño Facundo Nieva Biza (50.29) mientras que tercero quedó Luciano Pietro, también de Buenos Aires (43.57).

TENIS DE MESA

Una de las primeras actividades del día fue el tenis de mesa que tuvo la participación de la marplatense Camila Pérez. Por el Grupo 1 de la competencia, logró una victoria inicial ante Mayumi Aguilar de CABA por 3 a 0 con parciales 11-6, 11-4 y 12-10; mientras que en su segunda presentación, también terminó como ganadora.

Esta vez fue enfrentándose con Aldana González Alvarado de Río Negro y por 3 a 1. Debió luchar más en este encuentro pero se impuso con parciales 6-11, 11-7, 11-6 y 14-12 para dar un paso importante dentro de la zona de clasificación.

Con estos triunfos, estará en la instancia decisiva del certamen a disputarse este miércoles y luchará por subirse al podio en la categoría.

BEACH VOLLEY

El Beach Volley también tuvo su actividad en un día intenso que se cierra con la Ceremonia Inaugural. En el grupo A masculino el marplatense Valentín Lombardo en dupla con Benjamín Pollacchi cayeron en la primera presentación ante los santafesinos Moreno/Lecussan por 2-0 (21-16 y 21-11) mientras que en el segundo turno, quedaron libres por lo que cerrarán la fase regular mañana.

En la rama femenina, la marplatense Belén Enríquez y la gesellina Ainoa Amoroso tuvieron sus primeros dos encuentros hoy con triunfos. En primer turno derrotaron a Lisa/Soria de Córdoba por 2-0 (21-15 y 21-19) mientras que la segunda presentación fue ante Jacob/Blanc de Entre Ríos por 2-0 (21-16 y 21-16).

VOLEY

Los Seleccionados de Buenos Aires en su debut dentro de la competencia no pudieron ganar. Las damas cuentan en sus filas con las marplatenses Renata Herrero, Mora Pampin, Sofia Cavaliero, Clara Cavalieri, Lara Ayestarán, Pilar Rozas y perdieron 3-2 ante Córdoba en el primer encuentro. Los parciales fueron 25-16, 23-25, 25-13, 20-25 y 15-7.

Los caballeros, por su parte, con Brais Del Coto, Bautista Lastres y Fermin Biacaldi; perdieron 3-1 contra Santa Fé con parciales 27-25, 28-30, 25-23 y 25-17.

PLATA PARA JAJARABILLA EN TIRO CON ARCO

El debut de Damián Jajarabilla en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento fue con la competencia de Arco Recurvo por equipos mixtos donde representó al país con Saravia González. Después de ganarle en el debut 6-0 a Tucumán, se clasificaron a la final por el oro.

Ahí se midieron con Santa Fe representada por Pueyo López y Aranda, pero esta vez fue con derrota por 6-2 que los dejó entonces con la medalla de plata para la ciudad.