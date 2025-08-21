De a poco, los Panamericanos Junior de Asunción van llegando a su fin y todavía quedan por delante participaciones marplatenses en la competencia, incluido Matías Ovejero que abrirá su presentación en Patín Artístico.

El deportista del Club Once Unidos estará dentro de la categoría Sólo Dance a la que se clasificó siendo uno de los deportistas más destacados de su categoría a nivel nacional y, por eso, tendrá dos días de acción.

El jueves será el primero con la especialidad Danza Estilo, programada para las 17.15 mientras que el viernes, completará su participación con Danza Libre desde las 17.20. A partir de esas dos presentaciones, sabrá si podrá aspirar a sumar una medalla para la ciudad.

Será otra gran experiencia importante para su ascendente carrera deportiva donde sigue demostrando estar en un buen nivel competitivo.

