Cuatro patinadores marplatenses están buscando fondos para poder representar por primera vez al país y a la ciudad en el plano internacional disputando el Campeonato Panamericano de Patín Artístico en Julio. Para ello deben viajar a Colombia y abrieron una cuenta de Instagram para que puedan colaborar económicamente con ellos.

Se trata de Faustino Florentín de 17 años, Clara Pereyra de 13, Matías Ovejero de 15 y Malena Villar que también tiene 13 años y habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre esta gran oportunidad que tienen por delante: "clasificamos yendo a dos torneos Nacionales, el Apertura y el Clausura, y lo que estamos haciendo para conseguir el dinero es buscar sponsors, los gastos los cubren nuestros papas. En nuestra cuenta de Instagram nos pueden ayudar aportando un cafecito a través de la app".

Estos cuatro deportistas están divididos en dos parejas ya que compiten bajo esa modalidad y tienen por delante, no sólo la chance panamericana, sino también un Mundial en Septiembre para la categoría Junior: "es la primera vez que podemos viajar a un torneo internacional, hemos clasificado muchas veces pero nunca pudimos ir por el tema del dinero, pero ahora creemos que es un buen momento. Llegamos a la categoría junior internacional y es la edad con la que se puede ir al Mundial".

A pesar de ser tan jóvenes, tienen una larga formación y una carga fuerte de entrenamientos que los hacen sentirse preparados para dar el salto de la mano de su técnica Natalia Ferrari en el Club Once Unidos: "yo hago patín desde los 6 años, empecé porque en ese momento mi prima se compro unos patines, unos rollers, y me gustó la idea. Mis papas me compraron unos, empecé en Once Unidos que está cerca de mi casa. La verdad que me gustó mucho porque combina la técnica con lo artístico. Me encanta estar con mis compañeros. Entrenamos todos los días unas cuatro horas, menos los domingos", dijo Villar.

La opción de formar parejas para competir se fue dando con total naturalidad y hoy forman un grupo homogéneo que tienen el mismo objetivo. "Matías y yo estábamos en escuelita y vino nuestro profe de Buenos Aires, nos vio y dijo que teníamos que empezar a patinar en pareja. Nos juntamos en ese momento porque no nos hablábamos casi nunca. Desde ahí empezó el proyecto. Después llegó Clara como solista, nuestro profe la vio y empezó a competir con nosotros. Luego se sumó Faustino que ya patinaba en Vidal y como le gustó a la profe, formó una nueva pareja". Al día de hoy, el vidalense todavía viaja todos los días a entrenar a la ciudad.

Malena Villar en plena competencia.

Mientras se ponen altas metas deportivas, también tienen que desarrollar su educación y con sólo 13 años, Malena no sólo hace un sacrificio para entrenar, sino para no desviar la atención del colegio porque sabe que será importante para su vida: "por ahora quiero seguir desarrollándome, estar en el Mundial y siento que me queda bastante tiempo. Me gustaría estudiar en la Universidad alguna otra cosa. Creo que se puede con todo, en el colegio donde voy me comprenden con los viajes, hay una ley del deportista donde podemos retirarnos antes. Creo que pasa por la responsabilidad, me gusta que me vaya bien en todo. Termino el colegio a las 14 y voy a entrenar hasta las 17 y 18. Después me pongo a hacer la tarea", finalizó.

Un grupo de patinadores en pleno crecimiento pero con una base formada que los hace sentir seguros de dar ese paso internacional, buscan contar con la ayuda que les permita llegar a cumplir ese primer paso. Un sponsor, un "cafecito" o cualquier ayuda, los acerca más al sueño de representar al país.