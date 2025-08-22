El patín artístico cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior con Matías Ovejero haciendo su última presentación en búsqueda de las medallas, algo que estuvo cerca de lograr desde la posición ocupada.

Después del cuarto puesto obtenido en Danza Estilo que era la primera parte de su participación, esta tarde completó el programa con Danza Libre donde no pudo mejorar su calificación final.

Con un sexto puesto en la actividad de hoy gracias a un puntaje de 46.36; el deportista que representa al Club Once Unidos logró una calificación final de 90.19 para quedarse con el cuarto puesto de la clasificación final y la lucha por las medallas.

La medalla de oro fue para el colombiano Jeshua Folleco que fue primero en ambas espacialidades para un 148.30 final. Las otras dos preseas quedaron en manos del bresilero Erik Leite (135.58) y el estadounidense Sean Folstein (129.12).

Para Ovejero es una buena oportunidad de medirse en un alto nivel de competencia para su edad y ver todo lo que ha hecho bien, como aquello que también puede mejorar para seguir progresando.

Fue una experiencia particular donde compitió y trató de llegar lo más arriba posible, aunque el nivel de los tres deportistas que se subieron al podio fue muy alto.