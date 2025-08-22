De a poco, los Juegos Panamericanos Junior de Asunción van extinguiendo su llama. Este viernes será el último día de actividad para los representantes de Mar del Plata con cinco deportistas en acción.

El patín artístico cerrará su actividad con la segunda presentación para Matías Ovejero que, luego de su cuarto puesto en Danza Estilo, tendrá que participar en Danza Libre para completar su calificación y saber en que puesto puede quedar de la general, en búsqueda de una medalla.

El atletismo, por su parte, tendrá una triple presentación marplatense que serán las últimas del torneo para la ciudad y se darán prácticamente en paralelo. A las 17.30 comenzará la competencia de 3.000 metros con obstáculos femeninos donde Joaquina Dura buscará tener una buena actiuación.

Paralelamente, en las pruebas de campo desde las 17.40 empezará la acción del Salto con Garrocha donde Agustín Carril volverá a representar al país. Mientras eso suceda, desde las 17.45 Leonardo Guerrero competirá en los 3.000 metros con obstáculos masculino.

El final del torneo estará signado por la presentación de Juana Azerman en Gimnasia Artística. La deportista del Club Once Unidos, después de una buena jornada inicial en la competencia, se metió en la Final de Suelo y ahí competirá desde las 18.50.

Será el cierre de la actividad marplatense que ha tenido todo tipo de sensaciones dentro del torneo y que ahora, irá por medallas para el último día.

AGENDA - Viernes 21 de agosto

17.20 hs. - Patín Artístico - Sólo Dance (Danza Libre) - Matías Ovejero

17.30 hs. - Atletismo - 3.000 metros con obstáculos femenino - Joaquina Dura

17.40 hs. - Atletismo - Salto con Garrocha - Agustín Carril

17.45 hs. - Atletismo - 3.000 metros con obstáculos masculino - Leonardo Guerrero

18.50 hs. - Gimnasia Artística - Final de Suelo - Juana Azerman