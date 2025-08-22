En la penúltima jornada intensa de actividad en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción hizo su estreno el patín artístico, uno de los deportes con presencia marplatense en la máxima cita continental.

Matías Ovejero hizo su primera aparición en la especialidad Sólo Dance Masculina compitiendo en Danza Estilo con la ilusión de quedar cerca de la lucha por las medallas en la especialidad.

El puntaje que obtuvo el deportista de nuestra ciudad fue de 43.83 que, en un principio lo dejó en buena ubicación mientras se iban desarrollando las diferentes presentaciones, pero terminó en el cuarto lugar entre 7 competidores.

El líder fue el colombiano Jeshua Folleco que hizo un destacado 61.16; mientras que segundo y tercero se ubicaron el brasilero Erik Leite (57,82) y el estadounidense Sean Flostein (54.66).

Este viernes, desde las 17.20 tendrán la segunda presentación en Danza Libre que termina de completar la calificación final por las medallas en la categoría por lo que Matías Ovejero sabe que puntaje aproximado necesitará para aspirar a subirse al podio en los Panamericanos Junior.

